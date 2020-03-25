بعد نجاح «بنات موسى» طرح إعلان حكاية «سنين وعدت»

بوستر الحكاية الجديدة «سنين وعدت» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «أروما ستوديوز» الإعلان التشويقي لثاني حكايات مسلسلها «إلا أنا» وهي بعنوان «سنين وعدت».

الحكاية دراماتورجي عبير سليمان، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وهي دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد شفيق.

«سنين وعدت» من بطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبدالعزير.

من ناحية أخرى، تواصل شبكة قنوات «دي إم سي» عرض الحكاية الأولى بعنوان «بنات موسى»، وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات، تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية، التي تتناول هموم حياته اليومية.

«إلا أنا» من إنتاج شركتي «سينرجي» و«أروما ستوديوز» ومكون من 60 حلقة لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل على ست بطلات، وست حكايات، وكل حكاية منها في عشر حلقات.