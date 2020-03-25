قاعات مقفرة ومعارض معلقة في متاحف فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:06 مساء
متحف بومبيدو في باريس (أ ف ب)

يلقي فيروس كورونا المستجد عبئا ماليا ثقيلا على المتاحف الفرنسية مع تعليق معارض أساسية لغياب الزوار وإرجاء افتتاح متاحف جديدة كانت مقررة في الربيع إلى أجل غير مسمى.

في مركز بومبيدو، تغرق قاعات المعارض في صمت مطبق يُتوقع استمراره لأسابيع أو ربما لأشهر، وأزيلت قطع كانت ستُستخدم في جملة معارض أرجئت أم ألغيت تماما، باستثناء معرض مخصص للرسام ماتيس لا يزال مقررا في منتصف مايو بدعم مالي من الولايات المتحدة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويقدّر المتحف قيمة الخسائر التي سيتكبدها جراء وقف أنشطته بمليون ومئتي ألف يورو شهريا، أما على صعيد المعرض المخصص لمدينة بومبيي الإيطالية التاريخية في قصر غران باليه الباريسي، فقد تمكن المنظمون من استيراد صناديق القطع الثمينة المتأتية من الموقع في اللحظات الأخيرة يوم التاسع من مارس الجاري قبيل الحجر الكامل على إيطاليا.

ولم تُفتح هذه العلب فيما جرى الانتهاء بصورة شبه كاملة من التصميم الفني للمعرض، ويوضح نائب رئيس لقاء المتاحف الوطنية في قصر غران باليه إيمانويل ماركوفيتش «هذه ضربة قوية، كنا نتوقع استقطاب ثلاثة آلاف شخص يوميا إلى قاعة الشرف، سنفتح أبوابنا عندما نستطيع ذلك».

لكنه يشير إلى أن «القاعة تستخدم خلال الخريف بصورة متواصلة ولا مساحات كثيرة متوافرة في باريس بمساحة 1200 متر مربع»، وفي المحصلة، تقدر الخسائر بخمسين ألف يورو لكل يوم إغلاق في قصر غران باليه وحده، وبات أكثر من نصف موظفي الموقع الذين يفوق عددهم الأربعمئة، في فترة توقف عن العمل، ولمواساة محبي تاريخ بومبيي، قرر قصر غران باليه نشر المضامين البصرية السمعية والرقمية الخاصة بالمعرض عبر الإنترنت اعتبارا من الأربعاء.

كذلك أدت الأزمة الصحية الطارئة إلى إرجاء افتتاح مواقع عدة بينها متحف البحرية بحلته الجديدة في ساحة كونكورد الذي كان مقررا تدشينه في يوليو، وورشة تحويل مبنى بورس دو كوميرس (بورصة التجارة) الباريسي إلى متحف للفن المعاصر لمجموعة بينو، إلى سبتمبر.

ويقول مارتان بيتنو مدير مبنى بورس دو كوميرس إن «فريقا كاملا كان قد وصل إلى المرحلة الأخيرة من المشروع وسط ضغوط مفرطة، الآن نعيش كل يوم بيومه، يتعين تنظيم الصفوف كما لو أننا في معركة لإعادة الانطلاق، كان مقررا انطلاق المعارض منتصف أبريل»، وكان تدشين هذا المتحف الجديد للفن المعاصر الحدث الأبرز المرتقب في يونيو، ويعيد مديرو وأمناء متاحف فرنسا برمجة جدولهم السنوي عن طريق حلقات الفيديو أو المؤتمرات الهاتفية، مع إرجاء كل ما أمكن تأجيله والاتصال بالأطراف المتعددة المعنية بالمعارض.

ويؤكد مدير مركز بومبيدو في باريس برنار بليتسان أن «الرغبة تزداد كلما كان الانتظار قويا»، لافتا إلى أن مركز بومبيدو الجديد في مدينة شنغهاي الصينية أعاد فتح أبوابه، ويقول «في الصين لوحظت سريعا الرغبة في العودة إلى المتاحف كمواقع للتأمل والتشارك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»