منصة «Watch iT» الرقمية مجانا لمدة شهر

العرض يبدأ من الأربعاء ولمدة شهر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منصة «Watch iT» الرقمية المصرية إتاحة خدماتها مجانًا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ الأربعاء، ترفيهًا عن كل البيوت أثناء فترة حظر انتقال المواطنين في مصر.

وصرح المهندس حسام صالح، الناطق باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن منصة «Watch iT» تقدم هذا العرض جزءًا من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا» ومع الحملة الحالية خليك في البيت، وترى إدارة المجموعة، برئاسة تامر مرسي، أن إتاحة تلك الخدمة مجانًا يسهم في الترفيه عن العائلات المصرية وذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة، من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية.

وأفاد صالح بأن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم.

يأتي هذا بعد إعلان المتحدة خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.