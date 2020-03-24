تعليق صدور جريدتي «الحياة الليبية» و«فسانيا» الورقيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:59 مساء
تعليق صدور جريدتي «الحياة الليبية» و«فسانيا» الورقيتين (فيسبوك)

قرر رئيس مجلس إدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة يوسف العبيدي، الثلاثاء، تعليق صدور جريدتي «الحياة الليبية» الصادرة في مدينة بنغازي، و«فسانيا» الصادرة في مدينة سبها، اعتبارًا من الإثنين المقبل.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة إبراهيم خليفة بوشناف، مرقم (339) للعام 2020، والمؤرخ بـ 23 مارس 2020، بشأن حظر التجول التام، وحرصًا علي سلامة العاملين الصحفيين والمواطنين، ومراعاة لتعليمات الجهات الأمنية والصحية بحظر التجول التام حماية من فيروس «كورونا المستجد»، وفقا لوكالة «وال» الليبية.
 

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