فرقة «MTM» تواجه الوباء بأغنية «آه م الكورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:33 مساء
الأغنية الجديدة ظهرت بشكل فيديو كليب قصير لم يتخطى حاجز الدقيقة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت فرقة «MTM» أجدد أغنياتها «آه م الكورونا»، تغزو خلالها عالم «التيك توك» لأول مرة، وتدعو الجمهور خلالها للبقاء في المنازل.

أغنية جديدة ظهرت بشكل فيديو كليب قصير لم يتخط حاجز الدقيقة، يضع خلالها ثنائي الفرقة مايكي وتاكي لمستهما في تطبيق «تيك توك» الشهير، عبر تقديم أغنية طريفة وساخرة على أنغام الأغنية العالمية «ماكارينا» يدعوان خلالها الجماهير الالتزام بالحجر الصحي في البيوت وعدم الخروج، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر منع كافة التجمعات البشرية وإلغاء جميع الحفلات الفنية وإغلاق المدارس والمطاعم والجامعات.

وبدأت «MTM» العام 2020 بإطلاق ألبومها الجديد «أرجوك ماتفصلنيش»، والذي ضم 8 أغنيات، منها «نوتي بوي» و«بطريق»، ومزجت خلاله بين نمط الراب و«آر أند بي»، و«الهاوس»، وخلطة موسيقية بين روح الموسيقى الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، كما اعتمدت على تيمة زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية في البوسترات الدعائية للأغاني.

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