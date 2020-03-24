أسماء أبواليزيد تنضم إلى أسرة فيلم «الحارث»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:16 صباحا
أسماء تنضم لبطولة الفيلم بجوار أحمد الفيشاوي (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت الفنانة المصرية أسماء أبواليزيد على بطولة فيلم «الحارث» إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبدالجليل، ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

الفيلم من إخراج محمد نادر في أول أعماله الطويلة وينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والتشويق.

ومن المقرر أن يستعين نادر في الفيلم بخبرات من هوليود، حيث بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، ويستعد للسفر إلى سيوة لاستكمال تصويره هناك، بحسب تصريحات محمد نصار المشرف على الإنتاج في شركة «سكوب».

شركة «سكوب» تم تأسيسها منذ عدة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد.

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