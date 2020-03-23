أغنية «لاباس» للفنان الليبي علي مغربي تتخطى مليون مشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 06:19 مساء
الفنان الليبي علي مغربي. (الوسط)

حققت أغنية الفنان الليبي علي مغربي «لاباس» متابعة كبيرة على قناة «Awakening Music» بموقع الفيديو الأشهر «يوتيوب» حيث وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 15 يوم.

وقال الفنان علي مغربي لـ«بوابة الوسط» الإثنين إن الأغنية من «كلمات أحمد اليافعي، وتوزيع الفنان التركي إمري مولكوتش، والإخراج للفنان باسل ناصر».

ولفت الفنان علي مغربي إلى أنه «سيبدأ في تصوير كليب جديد بعنوان (رسول الحب) الذي من المفترض أن يطرح بداية شهر رمضان المبارك».

وأشار الفنان علي مغربي إلى أغنية «رسول الحب» من الحانه، وكلمات احمد اليافعي.

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