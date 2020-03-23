طرح «واقع مجنون» لسميرة سعيد

بوستر أغنية سميرة سعيد الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الإثنين، عبر «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنية «واقع مجنون» كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني.

الأغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة.

يقول مطلع الأغنية:

مجنون

الشمس طالعة فوق

والليل ع الأرض ليه

أسوار مالهاش بيبان

والبحر فاضي ليه

طلع المطر لفوق

وخلاص ما نزلش تاني

الخوف في كل عين

اللي بيحصل ده إيه