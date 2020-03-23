منسق أسطوانات يقيم حفلة لعشر ساعات عبر «إنستغرام»

منسق أسطوانات يقيم حفلة لعشر ساعات عبر «إنستغرام» (أ ف ب)

أقام منسق أسطوانات شهير، حفلة استمرت عشر ساعات متواصلة عبر «إنستغرام» لاعتباره أن الترفيه يجب أن يستمر برغم الحجر المنزلي مع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقلب فيروس «كورونا» الحياة اليومية رأسًا على عقب وحصد أرواح الآلاف عبر العالم، ويلازم ملايين الأشخاص منازلهم في محاولة للجم انتشار الوباء، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبدأ منسق الأسطوانات الشهير «دي-نايس» إقامة حفلات افتراضية عبر قناة «إنستغرام لايف» في محاولة لرفع المعنويات، فيما يعزل الناس أنفسهم في المنازل بسبب المخاوف من انتشار عدوى «كورونا المستجد».

وشارك الكثير من أصدقائه المشاهير من أمثال ريهانا وجون ليجند كضيوف شرف في حفلاته بفضل خاصية «إنستغرام لايفز ببليت» التي تسمح لشخصين بالظهور بالتزامن على شاشة مقسومة.

وأعلن «دي-نايس»، الأربعاء، أنه سيقيم حفلة «هوم سكول» الراقصة مع ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض، ووضع أجهزة تنسيق الأسطوانات في مطبخ منزله. ودعا متابعيه، البالغ عددهم 950 ألفًا، إلى الاستماع والرقص.

واستمرت الحفلة عشر ساعات وشارك فيها كضيوف آل ال كول جاي وماري ج. بلايج وناومي كامبل ولينا وايث، وقال منسق الأسطوانات: «من مطبخي أنا قادر على إرسال مؤشرات إيجابية لكل واحد منكم»، وراح دي-نايس الذي دخل الساحة الموسيقية في الثمانينات ضمن فرقة «بي دي بي» للهيب هوب في برونكس، يقيم حفلات راقصة ليلية من مطبخه تحت عنوان «كلوب كوارنتين».

وتابع أكثر من مئة ألف شخص حفلته، السبت، التي استمرت عشر ساعات واستضاف فيها السيدة الأميركية الأولى سابقًا ميشيل أوباما والمرشحين إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأميركي جو بادين وبيرني ساندرز .

وخلال الحفلة وجهت تحية إلى الطواقم الطبية التي تحارب فيروس «كورونا»، وقال منسق الأسطوانات: «لقد كانت هذه طريقة رائعة للمحافظة على معنوياتنا».