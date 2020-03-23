إصابة مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 01:51 مساء
إصابة مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو بفيروس كورونا (أ ف ب)

أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو الأحد أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه وعائلته «بصحة جيدة».

وكتب المغني (79 عاما) على صفحته على فيسبوك «أشعر بأن من واجبي الأخلاقي أن أعلن لكم أنني مصاب بكوفيد-19، فيروس كورونا»، وفقا لوكالة فرانس برس.

واضاف «أنا وعائلتي في عزل ذاتي طوال الفترة الطبية الضرورية، نحن جميعاً الآن بصحة جيدة، ولكنني عانيت من أعراض الحمى والسعال ولذلك قررت إجراء الفحص وكانت النتيجة إيجابية».

ودعا متابعيه الى غسل ايديهم بشكل متكرر، والابتعاد عن بعضهم البعض، واتباع نصائح الخبراء قبل أن ينهي إعلانه بكلمات مشجعة.

وقال «معا نستطيع أن نكافح هذا الفيروس ونوقف الأزمة العالمية الحالية، على أمل أن نعود إلى حياتنا اليومية المعتادة قريبا جدا».

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