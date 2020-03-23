أسامة الهادي يواجه عزل كورونا بحفلة «بيجاما أونلاين» مع اللبناني مايك ماسي

الحفل مقرر له مساء الإثنين، ويجمع أسامة الهادي ومايك ماسي (خاص لـ بوابة الوسط)

على خلفية الهلع العالمي لانتشار وباء كورونا، وما نتج عنه من إلغاء كافة الحفلات الفنية، يستعد المغني والممثل أسامة الهادي لتقديم أول حفل «أونلاين» يجمعه مع الفنان اللبناني مايك ماسي، مساء الإثنين، ضمن مبادرة غنائية تحمل اسم «حفل بالبيجاما» تعتمد على تقديم حفلات «لايف أونلاين» عبر منصات «السوشيال ميديا».

وتأتي هذه الحفلة ضمن مبادرة أطلقها مايك ماسي، يقدم خلالها حفلات أونلاين تجمعه مع عدد من المغنيين العرب كل فترة بشكل دويتو غنائي لايف عبر «الإنستغرام» في محاولة لاستغلال النجوم العرب لشهرتهم لحث الجمهور على الحد من التجمعات والتزام البيوت لتجنب انتشار كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا أدى لإلغاء مختلف الدول للحفلات والتجمعات وتعليق المدارس والجامعات وحتى نشر حظر التجوال.

وتجمع هذه الحفلة لأول مرة بين مايك ماسي وأسامة الهادي، في حفل غنائي مباشر عبر منصة «الإنستغرام»، يقدمان خلاله توليفة من أشهر أغانيهما بشكل حي للجمهور دون الحاجة لتواجدهم في المكان عبر بث لايف مشترك بينهما، في محاولة لنشر التوعية الجماهيرية للبقاء في المنزل والدخول في حجر صحي ذاتي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وينشغل أسامة الهادي حاليًا في تصوير مشاهده بمسلسل «تقاطع طرق» مع النجمة منى زكي ومحمد ممدوح والمخرج تامر محسن، والمقرر أن يشارك خلاله بالسباق الرمضاني المقبل، بعدما دخل عالم الدراما بعدة تجارب ناجحة، منها مسلسل «الأب الروحي» و«كلبش 3»، كما يستعد حاليًا للعودة للساحة الغنائية بعد توقف دام سنتين، بتحضير عدة أغنيات خاصة جديدة تعقب ألبومه الأول «يومًا ما هطير»، وجولة حفلات غنائية متوقفة حاليًا، حتى تخطي أزمة كورونا التي منعت كافة الحفلات.