بستان تطلق «في أي مكان» مع زوجها عضو «مسار إجباري» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 11:52 صباحا
المطربة المصرية بستان وزوجها عضو "مسار إجباري" أحمد حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة بستان أول أغانيها «في أي مكان»، بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم.

وتعاونت بستان خلال الأغنية مع زوجها أحمد حافظ، عازف الباص الجيتار وعضو فرقة «مسار إجباري»، حيث تولى مهمة التلحين والتوزيع، ويقدمان خلالها رسالة غنائية مختلفة في عيد الأم، حيث تغنيها أم لابنتها وليس العكس، مع مزيج من العاطفة والحب المتفشي في كلماتها التي كتبتها الشاعرة آمار مصطفى، التي كتبت العديد من الأغاني الناجحة لـ«مسار إجباري»، منها «اقرا الخبر» و«نهايات الحكاوي» و«إنك تطير» و«أوقات».

بستان مطربة وفنانة تشكيلية، بدأت مشوار الغناء رفقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي بجانب فريق ساوند تراك، كما عملت مع أحمد حافظ في عالم المسرحيات الغنائية للأطفال، عبر مسرحية «نور والعصفور»، التي حققت نجاحًا عالميًا ومثلت مصر في الهند واليابان وكرواتيا، واختار الثنائي طرح الأغنية الجديدة رسميًا بعد عرضها بشكل لايف خلال أولى حفلات «مسار إجباري» الأونلاين عبر بث مباشر على «يوتيوب» في مبادرة الفرقة للتوعية حول أهمية بقاء الجمهور في المنازل للحد من تفشي وباء كورونا.

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