هارفي واينستين مصاب بفيروس كورونا

هارفي واينستين مصاب بفيروس كورونا (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المنتج السينمائي الأميركي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه بالسجن 23 عاما بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر عدة لموقع «تي أم زي» الذي يعنى بأخبار المشاهير أن المنتج الهوليوودي النافذ سابقا البالغ 68 عاما، هو أحد سجينين في سجن ويندي (شمال ولاية نيويورك) ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت صحيفة «نياغارا غازيت» المحلية أول من نشر المعلومة الأحد، ورفض ناطق باسم واينستين التعليق لوسائل الإعلام الأميركية على النبأ، ونقل واينستين الأربعاء إلى سجن ويندي من سجن رايكرز آيلاند الواقع في حي كوينز في نيويورك حيث كان مسجونا منذ إدانته في 11 مارس، وقبل نقله، كان عولج في مستشفى في مانهاتن لإصابته بأوجاع في الصدر.

وذكرت صحف محلية أن حراسا في سجني رايكرز آيلاند وسينغ سينغ شخصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأسبوع لماضي.

وقد دين واينستين في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يزال يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية أمام القضاء في ولاية كاليفورنيا.