منتجو مسلسلات أميركية يتبرعون بمعداتهم الطبية لمقدمي الرعاية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 05:08 مساء
لقطة من مسلسل "غريز أناتومي" الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

يتبرع منتجو مسلسلات تلفزيونية مثل «غريز أناتومي» بالأقنعة والقفازات الطبية التي استخدمتها للتصوير لمقدمي الرعاية الذين يحتاجون بشكل ملح إلى هذه المعدات الوقائية للحد من جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنتجة التنفيذية للمسلسل كريستا فيرنوف إن «غريز أناتومي» الذي أطلقته شبكة «إيه بي سي» قبل 15 عاما يملك «مخزونا من الأثواب والقفازات التي نقدمها» للعاملين في المجال الطبي، وفق «فرانس برس».

كما قدم مسلسل «ستيشن 19» المنبثق من «غريز أناتومي» حوالي 300 قناع واق لرجال الإطفاء في ولاية أنتاريو الكندية بعدما علم المشرفون عليه أن هؤلاء المسعفين يعانون نقصا فيها.

وتبرع مسلسل آخر من إنتاج «إيه بي سي» أيضا وهو «غود دكتور» الذي صور في فانكوفر بالمئات من الأقنعة والأثواب للمدينة.

وفوجئ مستشفى «غرادي ميموريال» في أتلانتا بتلقيه معدات الوقاية التي أرسلها مسلسل «ذي ريزيدنت» من إنتاج «فوكس» في حين كانت تعاني نقصا كبيرا في مخزونها.

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