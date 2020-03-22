الأردنية زين عوض: «ما نستنا الكورونا ست الكل الحنونة»

الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض أغنية جديدة في مناسبة عيد الأم، تحمل عنوان «الدنيا أم».

وتم تنفيذ عمليات التسجيل والمكساج في استديوهات شركة «أبناء غازي الشرقاوي للإنتاج الفني» في القاهرة.

وعبرت زين عن سعادتها بإنجاز الأغنية، وقالت في بيان لها: «أنا سعيدة جدًّا بهذا العمل، حيث أنجزناه بتعاون رائع وسرعةهائلة.. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور».

وبهذه المناسبة، تمنت الفنانة الأردنية الخير والصحة والسلامة لجميع الأمهات، وأضافت: «الأم أعظم شيء في الوجود، ومثال للتضحية والتفاني، أعاد الله هذه المناسبات بالخير والأمان على جميع الأمهات.. وكل عام وأمهاتنا بألف خير».

وحول الأزمة التي يعيشها العالم حاليًّا، قالت: «يعيش وطننا العربي والعالم بشكل عام أيامًا عصيبة بسبب مرض كورونا، أتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بشروط الصحة وتعليمات السلامة، وكلي أمل بأن يختفي هذا المرض قريبًا».