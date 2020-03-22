لينا شاماميان سعيدة بنجاح أغنية «هنعيش ونشوف»

المطربة السورية لينا شاماميان (خاص لـ بوابة الوسط)

حالة من السعادة تنتاب المطربة السورية لينا شاماميان بعد نجاح تجربتها الأولى في غناء تتر مسلسل «إلا أنا» مع أغنية «هنعيش ونشوف» كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها على قنوات «دي إم سي» أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت لينا إلى أنها سعيدة أيضًا بالتعاون مع الشركات المنتجة التي وفرت للأغنية كل الامكانات المطلوبة كي تخرج بهذه الصورة التي تليق بأولى تجاربها في مصر بعد أن غنت عديد التترات ببلدها سورية.

وأضافت شاماميان أنها كانت تتمنى التواجد بالقاهرة وقت بداية عرض المسلسل نفسه لتحتفل مع أسرته بردود الفعل القوية التي تحققها أولى حكاياته «بنات موسى» منذ بداية عرضها السبت الماضي، لكن ظروف مأساة «كورونا» التي تجتاح العالم حالت دون ذلك، مع تمنياتها لدول العالم كله بالتخلص من الوباء الكريه.

وقالت عن الأغنية: «جميل أن أجدد لقائي مع الجمهور المصري، وبأغنية مصورة باللهجة المصرية.. فرحت كثيرًا بردود الأفعال الإيجابية من الجمهور المصري والجمهور السوري والتونسي والمغاربي وأن إحساس الأغنية وصل بالشكل المطلوب».

وأكدت أنه يعنيها أن تكون جزءًا من مسلسل يحكي قصصًا مختلفة عن قوة النساء، وأشكر بشكل خاص المنتج والمخرج الصديق تامر مرتضى الذي اختارني لهذا التعاون، وعسى أن أعود لألتقيكم قريبًا في حفلات بمصر المحروسة.

المسلسل من إنتاج شركتي «سينرجي» و«أروما ستوديوز» ومن بطولة وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب محمد درويش وديانا هاشم وهاجر عفيفي وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.

مسلسل «إلا أنا» فكرة الكاتب يسري الفخراني، ومكون من 60 حلقة.