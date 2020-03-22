المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:51 صباحا
المغني الكندي ليني كيم في مدينة كان الفرنسية (أ ف ب)

أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم السبت، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، داعيا محبيه إلى إظهار «مسؤولية اجتماعية» واحترام التدابير المتصلة بالحجر المنزلي.

وقال المغني البالغ 18 عاما المتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية إنه خضع لفحص في أحد مستشفيات مونتريال بعدما ظهرت لديه ووالدته أعراض بينها آلام العضلات والسعال وأوجاع الرأس، على ما روى في تسجيل مصور نشره عبر إنستغرام، وأثبتت الفحوص إصابتهما بمرض كوفيد-19، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف ليني كيم «فيروس كورونا عنيف للغاية وينتقل بسهولة فائقة، لقد أصبنا به رغم أننا أخذنا الاحتياطات اللازمة عندما ندعوكم لملازمة المنزل فالأمر جاد».

وأحصت كندا حتى بعد ظهر السبت أكثر من 1300 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 19 شخصا فيها.

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