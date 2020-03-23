في مثل هذا اليوم رحل عنا الحاج رشيد منصور الكيخيا أحد وجوه ليبيا الخيّرة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 23 مارس 2020, 12:25 مساء
الحاج رشيد منصور الكيخيا

 في مثل هذا اليوم، منذ 49 سنة رحل عنا الحاج رشيد الكيخيا، هو الابن الأصغر للحاج منصور الكيخيا احد كبار وجهاء وأعيان بنغازي في القرن الماضي، وهو والد كل من الشهيد منصور الكيخيا، وعبدالرحمن الكيخيا، رجل الأعمال عبداللطيف الكيخيا، احد موظفي وزارة الخارجية، والمهندس محمود الكيخيا.

وهو من مواليد سنة 1898 نفي مع أسرته إلى إيطاليا سنة 1914. نال قسطا من التعليم، تبوأ في ثلاثينيات القرن الماضي منصب سكرتير عام بلدية بنغازي، ومن بعد استقلال برقة انتخب عضوا بمجلس النواب البرقاوي، ثم رئيسا له.

بعد استقلال ليبيا تعين ناظرا للزراعة في ولاية برقة، ثم اصبح سنة 1964 عضوا بمجلس الشيوخ. عرف عنه الذكاء والفطنة السياسية، ورحل عنا يوم 23/3/1971 ووسد ثرى مقبرة سيدي عبيد في اليوم نفسه

*بتلخيص من معلومات، وصور  من سليمان منينه وحفيده رشيد عبدالرحمن الكيخيا

 

      

الحاج منصور رشيد الكيخيا
أحمد رفيق المهدوي من اليسار وفاضل بن زكري في المنتصف ومن اليمين الحاج رشيد الكيخيا
الحاج منصور الكيخيا في شبابه
مستندات جواز سفره ونفيه إلى ايطاليا
مستندات نفيه إلى ايطاليا
جوازر سفر النفي إلى ايطاليا
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