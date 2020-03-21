في أول سهرة مغاربية على «أنغامي»: الجزائري فيصل مينيون يواجه «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 01:59 مساء
المطرب الجزائري فيصل مينيون (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان الجزائري، فيصل مينيون، لإحياء حفل «لايف» على «إنستغرام» تطبيق «أنغامي» الأحد، ابتداء من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر والمغرب.

وأعلن الفنان الشاب فيصل مينيون استعداده لإحياء سهرة «لايف» على «إنستغرام» تطبيق «أنغامي» من منزله، وذلك بالتعاون مع شركة ديجيساي المسؤولة عن التوزيع الرقمي وحماية المحتوى لكل أغاني المطرب الشاب على كل المنصات الرقمية.

تأتي هذه المبادرة لتوعية الناس بضرورة الالتزام بالمكوث في المنزل بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها كل الدول في مواجهة فيروس «كورونا».

وأطلق تطبيق الموسيقى «أنغامي» عدة خدمات لمواجهة ومحاربة تفشي فيروس «كورونا»، الذي تسبب في إجبار عدد كبير من الناس على الجلوس في منازلهم للتقليل من الإصابة به، منها سهرة من البيت مع «أنغامي» وهي ستكون من خلال بث مباشر عبر تطبيق «أنغامي» بموقع «إنستغرام» مع أحد الفنانين المشاهير من منزله، وسيقوم الفنان بتلبية طلبات المستمعين.

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