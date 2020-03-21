«نتفليكس» تكافح شلل الإنترنت بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 01:03 مساء
مكاتب نتفليكس في لوس أنجليس في 29 مايو 2019 (أ ف ب)

ستخفض شبكة «نتفليكس» سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما، وذلك لتخفيف الضغط على الإنترنت في ظل بقاء الكثير من الناس في بيوتهم، مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح ناطق باسم الشركة في بيان: «قررت نتفليكس بدء خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما. نعتبر أن ذلك سيسمح بخفض حركة نتفليكس عبر الشبكات الأوروبية بنسبة 25% مع الاستمرار بتأمين خدمة عالية الجودة للمشتركين».

ولبى رئيس مجلس إدارة «نتفليكس» بذلك طلبا تقدم به، الأربعاء، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بروتون خلال لقاء في بروكسل.

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ودعا بروتون، الأربعاء، منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الإنترنت، لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي، التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس «كوفيد-19».

وأشاد «بتحرك نتفليكس السريع للحفاظ على حسن سير الإنترنت خلال أزمة كوفيد-19 مع إبقائها على خدمة جيدة لمشتركيها».

وزاد الحجر المنزلي والعمل عن بعد الحركة على الإنترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي.

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