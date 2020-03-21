أسرة كيني روجرز تعلن وفاة أيقونة «الكانتري»

أيقونة موسيقى «الريف» الأميركي كيني روجرز (تويتر)

عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أعلنت أسرة أيقونة موسيقى الريف (الكانتري) الأميركي، كيني روجرز، السبت، وفاته عن 81 عاما، موضحة أنه مات في بيته «بشكل طبيعي».

وتضمنت التغريدة رابطا للموقع الإلكتروني الخاص بروجرز، وفيه بيان يقول إن النجم الراحل «فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية محاطا بأسرته». وستقيم الأسرة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي، في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، حسب البيان.

وكان روجرز بدأ جولة عالمية أخيرة العام 2016 لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل 2018 بسبب «سلسلة من الصعوبات الصحية»، وفق «سكاي نيوز عربية».

وفاز روجرز خلال مسيرته الفنية الطويلة بثلاث جوائز غرامي، واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأميركي، واشتُهر بأغنيات مثل «ذا جامبلر» و«ليدي» وأغنية «آيلاندز إن ذا ستريم» التي قدمها العام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

وبعد أن دخل روجرز عالم الغناء في خمسينات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينات وأصدر أغنيته «لوسيل» التي حققت نجاحا مبهرا العام 1977.