«السكتة القلبية».. مسلسل روسي عن عصر يلتسين

الرئيس الروسي الأسبق يلتسين (الإنترنت)

أعلنت شركة أونلاين «كينوبويسك» الروسية عزمها عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان «السكتة القلبية» عن فوز الرئيس الأسبق، بوريس يلتسين، في الانتخابات الرئاسية العام 1996، وذلك في العام القادم.

سيروي المسلسل قصة التطورات السياسية، في روسيا بمنتصف تسعينات القرن الماضي، والانتخابات الرئاسية العام 1996 والرئيس بوريس يلتسين وأنصاره، حسب ما نقل «روسيا اليوم» عن «تاس»، الجمعة.

واستوحي المسلسل من رواية «السكتة القلبية» بقلم ميخائيل زيغار، الذي ألف كتابه كأنه رواية تأريخية مثيرة للمغامرات السياسية.

وسيضم المسلسل التلفزيوني ثماني حلقات تسلط الضوء على عصر يلتسين والصراع السياسي في روسيا، قبل انتخابات العام 1996 وبعدها.

يذكر أن ميخائيل زيغار هو المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والصحفي الروسي المعروف كمؤلف لكتاب «فريق الكرملين: ملخص تاريخ روسيا المعاصرة» و«الإمبراطورية محكومة بالموت». وإنه أخرج كذلك الفيلم الوثائقي «دفن ستالين» وغيره من الأفلام.