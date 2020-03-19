«كورونا» يلغي مهرجان «موسم جدة» الترفيهي

«كورونا» يلغي مهرجان «موسم جدة» الترفيهي (أرشيفية:انترنت)

ذكر التلفزيون السعودي، الخميس، أن المملكة ألغت «موسم جدة»، وهو مهرجان ترفيهي وثقافي يقام بالمدينة المطلة على البحر الأحمر على مدى أسابيع، مواكبة للخطوات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت إدارة «موسم جدة» في بيان إنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مثمنةً حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها ولجميع الزوار من الخارج، وفقا لوكالة «رويترز».

وكان المهرجان الذي يقام في يونيو ويوليو قد انطلق لأول مرة العام الماضي، في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للانفتاح وتعزيز إنفاق السعوديين بقطاع الترفيه المحلي في المملكة.

