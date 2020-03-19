وحيد ممدوح سفيرا لأقدم صناع الغيتارات في العالم

وحيد ممدوح أصبح سفيرا لـ«Alhambra» في منطقة الشرق الأوسط (خاص لـ بوابة الوسط)

عاد عازف الغيتار المصري، وحيد ممدوح، من رحلته بين العديد من الدول العربية، التي انتهت في دبي، حيث تسلم مهامه كسفير منطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع الغيتارات في العالم وهم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما تسلم الغيتار الخاص به أيضا، لينضم إلى قائمة طويلة من العازفين المحترفين من كل أنحاء العالم، وليكون هو العربي الوحيد بينهم.

وقال وحيد: «وجدت تواصلا من (Alhambra) وهم من لهم تاريخ وخبرة طويلة تصل إلى 50 عاما في صناعة أفضل أنواع الغيتارات، سواء الكلاسيكية أو الفلامنكو، وأخيرا الـ(steel string) في العالم كله، ويتم صنعها بتقنيات جديدة لتكون أقرب إلى المودرن، ومزودة بميكروفونات من أحدث الأنواع ومصممة خصيصا للمحترفين».

وأضاف: «وجدت اتصالا منهم وتم إعلامي فيه أنه تم اختياري لأكون سفيرا لهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنوا أن السبب في اختياري هو أن لي أسلوبي الموسيقي الخاص في الموسيقى العربية ومزجها بالهندي والتركي، وقاموا بتسليمي غيتارا من نوع Alhambra9P CW E8».

وفوجئت بوجودي بين أكثر من 18 عازفا من فرنسا والسويد وأميركا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وإنجلترا وأورغواي وباراغواي وكوبا والهند والبرازيل.