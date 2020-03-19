وحيد ممدوح سفيرا لأقدم صناع الغيتارات في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 03:03 مساء
وحيد ممدوح أصبح سفيرا لـ«Alhambra» في منطقة الشرق الأوسط (خاص لـ بوابة الوسط)

عاد عازف الغيتار المصري، وحيد ممدوح، من رحلته بين العديد من الدول العربية، التي انتهت في دبي، حيث تسلم مهامه كسفير منطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع الغيتارات في العالم وهم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما تسلم الغيتار الخاص به أيضا، لينضم إلى قائمة طويلة من العازفين المحترفين من كل أنحاء العالم، وليكون هو العربي الوحيد بينهم.

وقال وحيد: «وجدت تواصلا من (Alhambra) وهم من لهم تاريخ وخبرة طويلة تصل إلى 50 عاما في صناعة أفضل أنواع الغيتارات، سواء الكلاسيكية أو الفلامنكو، وأخيرا الـ(steel string) في العالم كله، ويتم صنعها بتقنيات جديدة لتكون أقرب إلى المودرن، ومزودة بميكروفونات من أحدث الأنواع ومصممة خصيصا للمحترفين».

وأضاف: «وجدت اتصالا منهم وتم إعلامي فيه أنه تم اختياري لأكون سفيرا لهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنوا أن السبب في اختياري هو أن لي أسلوبي الموسيقي الخاص في الموسيقى العربية ومزجها بالهندي والتركي، وقاموا بتسليمي غيتارا من نوع Alhambra9P CW E8».

وفوجئت بوجودي بين أكثر من 18 عازفا من فرنسا والسويد وأميركا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وإنجلترا وأورغواي وباراغواي وكوبا والهند والبرازيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»
ثقافة وفن
ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس «كورونا» تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة
دولى
الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
تقليص الأعداد ومنع المصافحات: العمل الحكومي في زمن «كورونا»
ليبيا
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم