لمساعدة الناس على ملازمة منازلهم «شاهد VIP» مجانا لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:51 مساء
مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من أعمال شاهد الأصلية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن «شاهِد» عن عرضٍ خاص لمساعدة الملايين في المنطقة على ملازمة منازلهم والتمتُّع بوقتهم، وذلك في سياق حملة «معاكم بالبيت» من «MBC»، وفي ظل انتشار فيروس «كورونا» عالميا.

يتضمن العرض الخاص اشتراكا في «شاهِد VIP» لمدة شهر كامل مجانا، ما يوفّر للراغبين عالما من الترفيه العائلي المليء بالمسلسلات والأفلام والمحتوى الإعلامي النوعي بمواصفات عالمية.

وبذلك، يضع «شاهِد» الآن بمتناول الجمهور مروحة واسعة من الإنتاجات التي تشمل «عروض شاهد الأولى»، و«أعمال شاهد الأصلية»، إضافة إلى غيرها من أنماط الترفيه العائلي، على تنوّعه واختلافه.

أبرز «عروض شاهد الأولى»
قريبا تضع «عروض شاهد الأولى» في متناول المشاهدين المسرحية السعودية «الذيب في القليب»، من بطولة ناصر القصبي، وكذلك الفيلم الملحمي «ولِد ملكا» الذي يتناول جانبا هاما من سيرة الملك السعودي الراحل فيصل في مهمة دبلوماسية إلى لندن عندما كان في الرابعة عشرة من العمر، والدراما الاجتماعية الخليجية «دموع فرح» من بطولة شجون الهاجري. إضافة إلى ذلك يمكن الآن متابعة الدراما السعودية «أم القلايد»، والموسم الثاني من «بنات الملاكمة»، وكذلك المسلسل الكوميدي المصري «اللعبة»، والكوميديا المصرية «أبو حفيظة»، والدراما اللبنانية-السورية «العميد».

بالإضافة إلى المسلسليْن الشهيريْن «Devs»، و«Dave» بالتزامن مع عرضهما في الولايات المتحدة، و«The Loudest Voice»، وكذلك «Lone Star 9-11».. كل ذلك إلى جانب محتوى موجه للعائلات بمختلف شرائحها العمرية من برامج ومسلسلات الأطفال، مثل «ديزني بالعربي»، و«عالم ديزني»، وأفلام العائلة «بعد السينما مباشرة»؛ ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المتنوعة، بما فيها نخبة من أفلام «Marvel» الحصرية المتوافرة خلال هذه الفترة مثل: «The Avengers»، و«Guardians of the Galaxy»، و«Iron Man» و«Captain America: Civil War»، و«Thor»، وغيرها.

أبرز «أعمال شاهد الأصلية»
الدراما العربية «عهد الدم»، والدراما البوليسية «في كل أسبوع يوم جمعة»، والدراما المصرية «مملكة إبليس»، والبرنامج الترفيهي «رحالة» وغيرها.

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