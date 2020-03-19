«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 11:57 صباحا
عادل إمام ولبلبة في مشهد من «صاحب السعادة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل قنوات «MBC مصر»، مبادرتها لدعم وتشجيع المشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة «في البيت خليك.. وهانسليك»، حيث تبدأ من، الخميس، إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مختارات من الأعمال الترفيهية.

ويعرض المسلسل الكوميدي «كابتن أنوش»، في الثانية عشرة ظهرا، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، ويبدأ أيضا في تمام الثانية ظهرا عرض مسلسل «لمعي القط» مع محمد إمام وتارا عماد، ويعرض أيضا في تمام السابعة مساءً مسلسل «صاحب السعادة» مع النجم الكبير عادل إمام، ولبلبة، ويتواصل عرض المسلسل الاجتماعي «شقة فيصل» مع كريم محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، يوميا في تمام التاسعة مساءً.

ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي، تعرض «MBC مصر»، كل جمعة وسبت في تمام الثامنة مساء مختارات من مسرحيات «مسرح مصر» مع أشرف عبد الباقي ونخبة من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي «أسعد الله مساءكم من جديد» مع النجم أكرم حسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.

وتقدم يوميا في تمام الواحدة صباحا سهرة منوعة تعرض فيها أفلاما عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلاما أجنبية، وأفلاما هندية، وبرامج منوعات ضخمة.

وأطلقت «MBC مصر»، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية من الأربعاء، حملة إعلامية مكثفة تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»، شارك فيها نخبة من نجوم الفن والرياضة يدعون المواطنين فيها إلى ضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة وعدم الوجود في أماكن التجمعات، حرصا على الصحة الشخصية ولتلافي نقل أو استقبال العدوى الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

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