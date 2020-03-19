عازف الساكسفون مانو ديبانغو ينضم لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:03 صباحا
عازف الساكسوفون مانو ديبانغو خلال حفلة في أبيدجان، 29 يونيو 2018 (أ ف ب)

أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال «الأفرو- جاز» المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو «يرتاح ويتعافى بهدوء» على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة «فيسبوك».

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاما «أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في البيان أيضا أن العازف الإفريقي الأسطورة «سعيد جدا بلقاء جمهوره قريبا». ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وقد رصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته «ثريلر». وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

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