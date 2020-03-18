بالفيديو: طبيبة فلسطينية تغني «هلكونا بالكورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 04:56 مساء
الدكتورة أروى الشاعر (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح فيديو كليب «هلكونا بالكورونا» منذ ساعات قليلة على «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان وغناء الدكتورة الفلسطينية أروى الشاعر استشاري أمراض القلب والباطنية، وتوزيع جورج جميل، وهندسة الصوت جرجس صبحي، وإخراج مراد شريف.

وقالت دكتور أروى حول سبب تقديمها هذه الأغنية: «أنا أعشق الموسيقى، وعلى دراية كاملة بأنها أسرع وسيلة محببة من الجميع لإيصال أي رسالة لأكبر عدد من الناس، وحزنت بشدة من حالة الخوف والهلع التي أصابت كل مَن حولي سواء من أصدقاء أو من يعملون معي في العيادة، فكتبت الكلمات ولحنتها على البيانو وقمت بتصويرها فيديو وأرسلتها لجورج جميل».

وأضافت: «فوجئت بإعجابه بالأغنية واللحن، وشجعني على نشرها وطلبت منه أن يقوم بالتوزيع الموسيقي لها، وسيتم عرض كليب للأغنية خلال ساعات قليلة بمساعدة المخرج مراد شريف، الذي شاركني فيها بالغناء أيضًا».

وأكدت: «كإنسانة قبل كوني طبيبة أتمنى أن كل العالم يصحو من هذه الغفوة بقوة، ويتحد الآن من أجل صحة أفضل وخلق عالم أكثر سعادة من أجل أطفالنا، وحتى يمكننا القضاء على فيروس كورونا في كل أنحاء العالم».

وتقول كلمات الأغنية:
هلكونا بالكورونا
دبحونا بالأخبار
شلوا حركة العالم
بهيستيريا الكورونا
اضحك.. كل معكرونة
وانسى ها الكورونا
كل ثومة ومعها بصلة
وخدلك معهم ليمونة
روق مزاجك يلله
خلي المناعة تقوى
ابعد عن كل الزحمة
واقضي عالكورونا

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