إلغاء مهرجان «غلاستونبري» الموسيقي بسبب فيروس «كورونا»

صورة من مهرجان "غلاستونبري" البريطاني الذي ألغي في 18 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان «غلاستونبري» السنوي الأربعاء، أنهم ألغوا نسخة هذا العام بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد».

وقال المنظمون، في بيان عبر «تويتر»، «نحن آسفون للغاية لإعلان هذا الأمر، لكننا سنضطر إلى إلغاء غلاستونبري 2020»، وأضافوا أن التذاكر التي تم شراؤها لهذا الحدث ستكون صالحة للعام 2021، وفق «فرانس برس».

واُختيرت نجمة البوب تايلور سويفت لتكون نجمة هذا المهرجان الموسيقى البريطاني الأشهر الذي يقام في موقع مزرعة ريفية في جنوب غرب إنجلترا منذ العام 1970.

كان من المقرر أيضًا مشاركة عضو فرقة البيتلز بول مكارتني، ومغني الراب الأميركي كندريك لامار في المهرجان.

وكانت تذاكر المهرجان الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لانطلاقه، البالغ عددها 135 ألفًا بيعت بالكامل في أكتوبر في 34 دقيقة.

وقالت منظمة الحدث إميلي إيفيس، ووالدها مايكل إنهما اتخذا قرار إلغاء المهرجان بعدما أوصت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع بإجراءات تحظر التجمعات.

وأوضح المنظمون في بيان: «هذا هو خيارنا الوحيد القابل للتطبيق»، مضيفين أنهم يأملون في أن يتحسن الوضع بحلول أواخر شهر يونيو، وهو موعد المهرجان.

وتابعوا: «لكن حتى لو تحسن الوضع، لم نعد قادرين على تمضية الأشهر الثلاثة المقبلة مع الآلاف من أفراد الطاقم هنا في المزرعة الذين يساعدوننا في العمل الهائل لبناء البنية التحتية اللازمة لاستقبال أكثر من 200 ألف شخص».