توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي

الممثل الاميركي توم هانكس و زوجته (أرشيفية:انترنت)

شارك الممثل الأميركي توم هانكس جمهوره ومتابعيه، يومياته مع زوجته الممثلة ريتا ويلسون، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ونشر هانكس الثلاثاء، صورة لآلة كاتبة عبر حسابه بانستغرام مكتوب عليها بحروف ذهبية «كورونا»، وسرد إحدي ألعابه التي يخوضها يوميا مع زوجته في العزل الصحي، والتي انتهت بفوزها عليه، بالإضافة إلى محاولاته في ترتيب ملابسه.

وشارك شيت هانكس نجل النجم توم هانكس آخر مستجدات حالة والده ووالدته بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدا أنهما بصحة جيدة حاليا عقب خروجهما من المستشفى فى أستراليا بعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، قائلا إنهما يشعران بتحسن كبير ومستمران في العزل الذاتي في المنزل، وذلك في فيديو عبر حسابه بموقع «أنستغرام»، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأضاف «أتمنى للجميع الشفاء العاجل والسريع، وأعتقد أن أهم شيء نقوم به هو فقط الحفاظ على الهدوء، لأن الذعر ليس ضروريًا حقًا، ويجعل الأمر أكثر صعوبة مما يجب أن يكون».