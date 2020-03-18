«بنات موسى» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:49 صباحا
بوستر حكاية «بنات موسى» من مسلسل «إلا أنا» (خاص لـ بوابة الوسط)

أشعلت الحلقات الأربعة الأولى من حكاية «بنات موسى» الذي يتم عرضه حاليا عبر مجموعة قنوات الـ«dmc» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة ما زالت تحدث حتى يومنا هذا.

المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز، ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبورية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال، بالإضافة إلى محمد درويش وديانا هاشم وهاجر عفيفي وشاهيستا سعد ومجدي السباعي ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم.

«بنات موسى» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.

مسلسل «إلا أنا» هو مسلسل مكون من 60 حلقة من فكرة للكاتب يسري الفخراني عن مجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على 6 بطلات، 6 مسلسلات، وكل مسلسل في 10 حلقات.

صبري فواز في مشهد من المسلسل (خاص لـ بوابة الوسط)
رد فعل الجمهور عن المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)
رد فعل الجمهور عن المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)
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