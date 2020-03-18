طرح الأغنية الدعائية لـ«ورقة جمعية» رغم تأجيل عرضه بسبب «كورونا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:02 صباحا
بوستر فيلم "ورقة جمعية" (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت الشركة المنتجة فيلم «ورقة جمعية» أغنية «أمي»، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور ووزعها زووم وكتب كلماتها أحمد علاء الدين.

فيلم «ورقة جمعية» إنتاج شريف عبدالعزيز وإخراج أحمد البابلي وبطولة كل من لوسي وسهر الصايغ وميدو عادل ومحمود فارس وكلوديا حنا وأحمد صيام وسامي فهمي ومنال رشدي وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، من تأليف محمد جمال طه.

يقول المنتج شريف عبدالعزيز إن الفيلم كان من المتوقع عرضه الأربعاء، لكن تأجل عرضه بسبب إجراءات وباء الكورونا لكنه أصر على طرح الأغنية لأنها هدية للأم يوم عيدها.

وجار تحديد موعد آخر للعرض بالاتفاق مع الشركة العربية الموزعة للعمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد
ليبيا
مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة
ليبيا
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟