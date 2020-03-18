طرح الأغنية الدعائية لـ«ورقة جمعية» رغم تأجيل عرضه بسبب «كورونا» (فيديو)

بوستر فيلم "ورقة جمعية" (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت الشركة المنتجة فيلم «ورقة جمعية» أغنية «أمي»، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور ووزعها زووم وكتب كلماتها أحمد علاء الدين.

فيلم «ورقة جمعية» إنتاج شريف عبدالعزيز وإخراج أحمد البابلي وبطولة كل من لوسي وسهر الصايغ وميدو عادل ومحمود فارس وكلوديا حنا وأحمد صيام وسامي فهمي ومنال رشدي وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، من تأليف محمد جمال طه.

يقول المنتج شريف عبدالعزيز إن الفيلم كان من المتوقع عرضه الأربعاء، لكن تأجل عرضه بسبب إجراءات وباء الكورونا لكنه أصر على طرح الأغنية لأنها هدية للأم يوم عيدها.

وجار تحديد موعد آخر للعرض بالاتفاق مع الشركة العربية الموزعة للعمل.