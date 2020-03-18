كورونا يؤجل طرح فيلم «بلاك ويدو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 09:37 صباحا
شركة والت ديزني تؤجل طرح فيلم «بلاك ويدو» بسبب فيروس كورونا (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة والت ديزني في بيان الثلاثاء أنها ستؤجل طرح فيلم «بلاك ويدو» بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق دور العرض السينمائي وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة والإثارة من بطولة الممثلة سكارليت جوهانسون، وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو المقبل، ولم تعلن ديزني موعدا جديدا لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنغرز، وفقا لوكالة رويترز.

كانت الشركة أعلنت أنها سترجئ أيضا طرح فيلمي «ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد» و«ذا وومان إين ذا ويندو» بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو.

وتراجعت الشركة أيضا عن طرح فيلم «مولان» وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا.

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