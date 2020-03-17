15 نجمة مصرية وعربية يستضيفها "The Bombshell Night Show" في رمضان

منتج البرنامج مع المذيعة نغم الورداني (خاص لـ بوابة الوسط)

اتفق المنتج والمخرج أحمد غانم مع عدد من النجمات والفنانات والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" و"يوتيوب" لتكن ضيفات الموسم الأول من برنامج "The Bombshell Night Show" وتقدمه الممثلة نغم الورداني، ومن إنتاج شركة "ilike".

وقال أحمد "تم الاتفاق مع النجمة داليا مصطفى وميس حمدان ومريم حسن وسمر مرسي وسارة نخلة والإعلامية شيما صابر، بالإضافة إلى الإعلامية شيريهان أبو كيلة والفنانات هاجر الشرنوبي وآية سماحة ورنا رئيس وسارة الشامي وميما الشامي وآية سليم وجاري الاتفاق مع باقي الضيفات وسيتم إعلان الباقي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم الاتفاق مع عدد من النجمات للمشاركة في الحلقات".

وأضاف "سنبدأ التصوير بعد الأسبوع الأول من أبريل المقبل، في ستوديو تم بناؤه خصيصا للبرنامج، وهو ما يحدث لأول مرة، من خلال محاولة تقديم طفرة في عالم البرامج التي يتم إنتاجها خصيصا للعرض على الإنترنت وهي الساحة الجديدة التي يتجمع حولها عدد كبير من الجمهور من مختلف أنحاء العالم بشكل أكبر وأسرع خلال الشهر الكريم، وسيتم عرض البرنامج في النصف الثاني من الشهر من خلال 15 حلقة بواقع حلقة يوميا، كما سيتم استكمال تصوير مواسم أخرى له بعد رمضان أيضا".

البرنامج يهتم بالسيدات فقط من المشاهير وإلقاء الضوء على حياتهن بعيدا عن الأضواء والأعمال الفنية والاحتفالات وغيرها من الأمور الرسمية، من خلال 5 فقرات مختلفة منها السوشيال ميديا والتي يتم فيها استعراض العديد من الأمور الخاصة بالتفاعل عليها والمواقف التي تواجهن من خلالها، وفقرة الذكريات والحنين للماضي، وهناك أيضا فقرة للمواجهة مع الأصدقاء وهم الأصدقاء الفعليين في الحياة وليس أصدقاء العمل، وفقرة True & False، وأخيرا فقرة أفضل أصدقاء، وسيكون البرنامج له إطار وشكل مختلف عن البرامج المنتشرة على الساحة من حيث التصوير والإخراج".