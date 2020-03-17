إصابة نجم مسلسل «غيم أوف ثرونز» بفيروس كورونا

الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو يعلن إصابته بفيروس «كورونا المستجد». (أرشيفية:انترنت)

أعلن الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، المعروف بشخصية «تورمنت» في المسلسل الشهير «غيم أوف ثرونز»، الثلاثاء، إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، من خلال حسابه على موقع «إنستغرام».

وينضم هيفجو لمجموعة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس «كورونا»، منهم الفنان توم هانكس، وربتا ويلسون، وأولحا كوريلينكو، وإدريس ألبا.

وُلد كريستوفر هيفجو في 7 ديسمبر، 1978، هو ممثل ومنتج وكاتب نرويجي، تخرج العام 2004 في فرع الأكاديمية الروسية للفنون المسرحية بآرهوس.

من أهم الأعمال التى شارك فيها فيلم «المطاردة» 2008، «بعد الأرض» 2013، «عملية القطب الشمالي» 2014، «الملك الأخير» 2016، «فاست آند فيرويس8 » العام 2017، ومسلسل «ثعلب غرينلاند» 2001، ومسلسل «الألعاب» 2013، ومسلسل «غيم أوف ثرونز»، في الفترة بين العامين 2013 و2019.