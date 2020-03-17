أمينة تستضيف النجوم في أغنيتها الجديدة «ادعيلي يا أما»

الأغنية من المقرر طرحها بمناسبة عيد الأم (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان «ادعيلي يا أما»، وكانت تقوم بتجهيزها منذ فترة طويلة، حيث عقدت عددًا من جلسات العمل مع الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبدالمنعم والموزع خالد نبيل للانتهاء من هذه الأغنية وطرحها هذه الأيام لمناسبة اقتراب عيد الأم.

وقالت أمينة: «قمنا بتسجيل الأغنية باستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا أن نقوم بعمل كليب لها مختلف عن ما يتم عرضه في هذه المناسبات، حيث اتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم، على تقديم فكرة مختلفة بالتعاون مع عدد من النجوم وسيكون الكليب مفاجأة للجميع، وقريبًا سيتم طرحه عبر قناة يوتيوب الخاصة بي وعدد من القنوات والإذاعات».

وأضافت أمينة: «أحرص كل عام على تقديم أغنية لست الحبايب لأنها من أهم الأشخاص في حياة كل منا، ومن فقد أمه يشعر بأنه دائمًا في حاجة إليها ولدعائها لأن دعاءها دائمًا مستجاب، لذلك اتفقت مع سامح علي، هذا العام، على أن نقدم الأغنية من خلال هذه الفكرة، وهي دعاء الأم، وبالفعل سيعجب بالأغنية كل مَن يسمع كلماتها ولحنها».