تمديد فترة استقبال المشاركات لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة

تمديد فترة استقبال المشاركات لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة الإثنين، تمديد فترة استقبال المشاركات في الدورة الرابعة للجائزة حتى 30 أبريل 2020.

وتمنح جائزة مفتاح بوزيد لصحفيين ليبيين توافرت في أعمالهم عناصر الإبداع والموضوعية والقدرة في الوصول لأوسع قطاعات المجتمع الليبي في أي من المجالات الصحفية في فئتين، الأولى جائزة مفتاح بوزيد التقديرية للصحافة، وتمنح لصحفي ليبي بشرط أن يكون له دور ريادي في الصحافة الليبية وقدم من خلال إنتاجه الصحفي إضافة إلى الصحافة الليبية في أي من مجالاتها، وأن لا يقل عمره عن 45 عامًا أثناء تاريخ منح الجائزة.

أما الفئة الثانية فهي جائزة مفتاح بوزيد التشجيعية للصحافة، وتمنح لصحفي ليبي نشر خلال الفترة من 01/04/2019 وحتى 31/03/2020 منتجاً صحفيًّا متميزًا في أي مجال من المجالات الصحفية، وعلى أن يكون قد نُـشر في إحدى الصحف الليبية أو العربية سواء المطبوعة أم الإلكترونية وعلى ألا يزيد عمر المترشح عن 45 عامًا.