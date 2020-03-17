«مسار إجباري» تواجه كورونا بحفل «أونلاين» لأول مرة في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:58 صباحا
فرقة "مسار إجباري" (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت فرقة «مسار إجباري» خوض مغامرة تقديم حفل غنائي «أونلاين» لجمهورها المصري والعربي يذاع بشكل مباشر عبر منصات «يوتيوب» و«فيسبوك»، كي يعيش الجمهور تجربة سماع المزيكا لايف دون الحاجة للتواجد في المكان.

ويأتي هذا القرار في محاولة من «مسار إجباري» لتعويض الجمهور عن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية بتجنب أي تجمعات بشرية، عبر إلغاء كافة الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية وإغلاق المسارح، وتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لحين إشعار آخر للسيطرة على انتشار الفيروس.

وكشف أيمن مسعود، من مؤسسي الفرقة عن نية «مسار إجباري» مفاجأة محبيها بأغنية جديدة تعرض لأول مرة لايف، مع تقديم توليفة غنائية من أشهر أغانيها في وصلة مباشرة تستمر قرابة الساعة تضم أكثر من 10 أغنيات، مع نيتها إعادة هذه التجربة عدة مرات، ومن المحتمل بشكل أسبوعي، حسب رد فعل الجمهور.

واختارت «مسار إجباري» أن تأخذ زمام المبادرة لنشر هذه الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، لمحاولة مشاركة الجمهور موسيقاهم لايف، لحين مرور الأزمة العالمية، عبر التعاون مع مؤسسة «بلاتفورم»، المتخصصة في تقديم البث المباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ونشر أعمال الموسيقيين «أونلاين» عبر منصات السوشيال ميديا باستخدام معدات خاصة لنقل الصورة والصوت بجودة عالية للجمهور.

وأكد عماد مبروك مؤسس «بلاتفورم»، أن تجربة «مسار إجباري» هي امتداد للمشروع الموسيقي الذي قدمه مع نخبة من الفنانين العرب منهم هدى عصفور ونجوم الراب المصري، وستستمر المبادرة مع مختلف الفرق الغنائية في مصر الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن تمثل الفرقة السكندرية مصر في فعاليات نسخة 2020 من كرنفال ومهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، أكبر تجمع موسيقي وفني في ولاية تكساس الأميركية، ويضم كل عام العشرات من نخبة الموسيقيين والفنانين من مختلف دول العالم، لكن تم إلغاؤه قبل موعده بأيام على خلفية إلغاء مختلف المهرجانات العالمية بسبب وباء كورونا.

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