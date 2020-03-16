الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي

الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، جمعة الفاخري، الأحد، الشاعر الغنائي محمود سعد العبدلي، تقديرا لعطائه الإبداعي، ودوره الفاعل في إثراء الحياة الثقافية الليبية.

رافق الفاخري في الزيارة كل من مدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي، ومدير المكتب الإعلامي طارق علي الجحاوي، والإعلامي محسن الفاخري، والفنان محمد الشوبكي، والفنان جمال محمد، والشاعر الغنائي محمد الطيب، والإذاعي رافع المحجوب، والفنان حسين خالد والفنان سعد العريبي، والممثل محمد الأمين، والمسرحي فتحي الغرياني، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على وضع الفنان محمود العبدلي الصحي، ولرفع من معنوياته، وأهدت الهيئة للشاعر درع التميز في ختام الزيارة.

الشاعر الغنائي محمود العبدلي من مواليد برسس، وهي تقع شرق بنغازي بـ50 كم تقريبًا، بدأ كتابة الأغنية من خلال استماعه للمذياع بداية الستينات عندما كان طالبًا، واختيرت له أول أغنية «والله علي لنظار رايد ربي» وتم تسجيلها بصوت المرحوم المطرب سالم زايد العام 1965، ومن ألحان المرحوم يوسف العالم.

وكتب الكثير من أغاني المسلسلات الإذاعية والمسرحية منها المركب، طار الحمام، وسهرة مرئية للمخرج فتحي العريبي بعنوان «الأرض الطيبة».

كذلك غنى له معظم المطربين الليبيِّين مثل محمد صدقي، محمد مختار، محمد صلاح، طاهر عمر، إبراهيم حفظي، مريم السعفي، أحمد كامل، فهيم حسين، علي حسني، وحيد سالم، ناصر حمدي، مجموعة صوت الجبل، خالد سعيد، محمد نجم، أحمد باسم، والفنانة المصرية عفاف راضي.

الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)

الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)