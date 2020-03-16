الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 04:44 مساء
الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، جمعة الفاخري، الأحد، الشاعر الغنائي محمود سعد العبدلي، تقديرا لعطائه الإبداعي، ودوره الفاعل في إثراء الحياة الثقافية الليبية.

رافق الفاخري في الزيارة كل من مدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي، ومدير المكتب الإعلامي طارق علي الجحاوي، والإعلامي محسن الفاخري، والفنان محمد الشوبكي، والفنان جمال محمد، والشاعر الغنائي محمد الطيب، والإذاعي رافع المحجوب، والفنان حسين خالد والفنان سعد العريبي، والممثل محمد الأمين، والمسرحي فتحي الغرياني، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على وضع الفنان محمود العبدلي الصحي، ولرفع من معنوياته، وأهدت الهيئة للشاعر درع التميز في ختام الزيارة.

الشاعر الغنائي محمود العبدلي من مواليد برسس، وهي تقع شرق بنغازي بـ50 كم تقريبًا، بدأ كتابة الأغنية من خلال استماعه للمذياع بداية الستينات عندما كان طالبًا، واختيرت له أول أغنية «والله علي لنظار رايد ربي» وتم تسجيلها بصوت المرحوم المطرب سالم زايد العام 1965، ومن ألحان المرحوم يوسف العالم.

وكتب الكثير من أغاني المسلسلات الإذاعية والمسرحية منها المركب، طار الحمام، وسهرة مرئية للمخرج فتحي العريبي بعنوان «الأرض الطيبة».

كذلك غنى له معظم المطربين الليبيِّين مثل محمد صدقي، محمد مختار، محمد صلاح، طاهر عمر، إبراهيم حفظي، مريم السعفي، أحمد كامل، فهيم حسين، علي حسني، وحيد سالم، ناصر حمدي، مجموعة صوت الجبل، خالد سعيد، محمد نجم، أحمد باسم، والفنانة المصرية عفاف راضي.

الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)
الفاخري يزور الشاعر محمود سعد العبدلي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غضب في ألمانيا ضد مطامع ترامب للسيطرة على لقاح لعلاج «كورونا المستجد»