تعليقات مازحة لاستخدام توم هانكس المفرط لمعجون فيجيمايت

الممثل الاميركي توم هانكس (ا ف ب)

أثار الممثل الأميركي توم هانكس الذي يخضع للحجر الصحي في أستراليا موجة من التعليقات المازحة بعد نشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره يتناول كمية كبيرة من معجون فيجيمايت المحلي.

ويقبع هانكس في الحجر الصحي في أحد مستشفيات أستراليا مع زوجته ريتا ويلسون منذ أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونشر الأحد صورة تظهر قطعتين من الخبز المحمص مع كمية وفيرة من فيجيمايت وهو معجون مالح وحاد الطعم مصنوع من خلاصة الخميرة محبوب جدا في البلاد، وكتب هانكس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة لوعاء فيجيمايت ودمية كنغر وخبز محمص مغطى بهذا المعجون ومقضوم من جهة واحدة «شكرا للأشخاص الذين يقدمون لنا المساعدة، دعونا نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض».

وكتبت الممثلة كوميدية كيرستي ويبيك على تويتر، «أين كان هؤلاء المساعدون عندما وضعت هذه الكمية الكبيرة من الفيجيمايت على الخبز المحمص؟»، وغرّدت إيمي ثونيغ «تحتاج إلى التخلص من 60% من هذا المعجون وإلا سيكون الأمر سيئا»، وقال غريع جريكو وهو صحفي يقيم في كانبيرا «يا إلهي، لقد أصبناه بفيروس كورونا وبفيجيمايت».

وتم عزل هانكس الذي كان في أستراليا لتصوير فيلم يتناول حياة إلفيس بريسلي وويلسون في مستشفى في غولد كوست في جنوب بريسبان الأسبوع الماضي.

وقدمت ويلسون وهي ممثلة ومغنية عددا من العروض والمقابلات في سيدني وبريسبان ما دفع السلطات لمحاولة تعقب المتفرجين والصحفيين الذين التقوا بها، وثبتت إصابة أحد هؤلاء الصحفيين وهو ريتشارد ويلكنز بفيروس كورونا.