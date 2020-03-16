إلغاء الدورة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم

الفنان رامي عياش في دورة سابقة للمهرجان (أرشيفية: انترنت)

تقررالأحد، إلغاء الدورة التاسعة عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، والتي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو القبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة رويترز.

ويعد مهرجان موازين الذي تأسس في 2001 أحد أكبر الاحتفالات الفنية التي تنظمها المغرب سنويا ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء حتى الآن.