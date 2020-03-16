«قطار الملح والسكر» يفوز بجائزة النيل الكبرى في «الأقصر السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:34 صباحا
بوستر فيلم «قطار الملح والسكر» (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز فيلم «قطار الملح والسكر» للمخرج لسينيو أزفيدو بـجائزة النيل الكبرى (قناع توت عنخ آمون) لأفضل فيلم في مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»، ضمن فعاليات دورته التاسعة حيث شارك في قسم دياسبورا، لتكون الجائزة الدولية الثالثة للفيلم بعد الهرم الفضي لأفضل مخرج من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وأفضل فيلم في مهرجان «جوهانسبرغ السينمائي».

أحداث الفيلم تدور في خضّم الحرب التي مزقت موزمبيق، تنطلق عبر البلاد رحلة قطار محفوفة بالمخاطر، تضم ركابا مدنيين، يجدون أنفسهم في موقف متناقض من الحماية والتعرض للمضايقات، إذ يرافقهم على متن الرحلة مجموعة من الجنود غير المنضبطين في طريقهم للتصدي إلى جيش المتمردين في الأدغال.

وشارك الفيلم في أكثر من عشرين مهرجانا دوليا منها أيام قرطاج السينمائية بتونس، مهرجان الفيلم الأفريقي بكولن ألمانيا، مهرجان فانتاسبورتو السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الأفريقي في خريبكة بالمغرب، مهرجان الفيلم الدولي الهندي ومهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا.

«قطار الملح والسكر» من إخراج لسينيو أزفيدو وتشارك في كتابته مع تيريزا برييرا، ومن بطولة ميلاني دي فاليس رافائييل، ثياجو جوستينو وماتامبا خواكيم، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

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