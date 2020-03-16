المغرب تلغي مهرجان «تيمتيار الدولي» بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 10:32 صباحا
المهرجان كان قرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 يوليو المقبل في مدينة أغادير الساحلية (خاص لـ بوابة الوسط)

تقرر إلغاء فعاليات مهرجان «تيميتار الموسيقي الدولي» في المغرب، الذي كان من المقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 يوليو المقبل في مدينة أغادير الساحلية.

ويأتي هذا القرار على خلفية انتشار وباء كورونا العالمي «كوفيد 19»، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات البشرية وتجنب كافة الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية على مستوى العالم في محاولة لتقليل نسبة انتشار الفيروس، حسبما أشار إبراهيم المزند، مدير المهرجان.

وأوضح أن قرار إلغاء النسخة السابعة عشرة، يأتي لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر من الجهات المسؤولة في الدولة، كما يتزامن هذا القرار مع إلغاء العديد من المهرجانات الكبرى في المغرب منها مهرجان «موازين إيقاعات العالم».

ويعد تيميتار أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية موسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام، ويجمع فى توليفة برنامجه السنوي بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، وقدم في نسخته الماضية أكثر من أربعين حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، وضم من قبل العديد من النجوم العرب، منهم فايا يونان وتامر حسني وعبدالحفيظ الدوزي ودنيا بطمة وكاظم الساهر والشاب خالد.

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