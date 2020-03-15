«كورونا» يضرب عجلة الحياة الثقافية في نيويورك

امرأة تضع كمامة قرب أحد مسارح برودواي في نيويورك، 12 مارس 2020 (أ ف ب)

شهدت نيويورك، التي تعتبر مركزًا رئيسيًّا للحياة الثقافية في الولايات المتحدة، أول صدمة لها على ارتباط بانتشار فيروس «كورونا المستجد» مع إقفال مسارح برودواي وإلغاء المسيرة لمناسبة عيد القديس باتريك، وكل التجمعات التي تزيد على 500 شخص.

وقال حاكم نيويورك أندرو كوومو، خلال مؤتمر صحفي عقده فيما اقتربت كبرى المدن الأميركية من عتبة مئة حالة مؤكدة بالفيروس، «نتخذ تدابير جذرية للحد من عدد الأشخاص الموجودين في بيئة يسهل فيها انتشار العدوى: لا تجمعات لأكثر من 500 شخص»، وفق «فرانس برس».

ودخل الحظر حيز التنفيذ مساء الجمعة، باستثناء مسارح برودواي التي تتسع كلها لما يزيد على 500 شخص وفي أحيان كثيرة لأكثر من ألف شخص، إذ أن هذه المسارح مغلقة منذ الخامسة من عصر الخميس (21.00 ت غ) وحتى الثاني عشر من أبريل.

وبعيد ذلك، أعلن رئيس بلدية نيويورك رسميًّا حال الطوارئ السارية أساسًا على مستوى الولاية.

وقال بيل دي بلازيو خلال مؤتمر صحفي إن «العتبة المقبلة هي عند مستوى ألف حالة»، متوقعًا بلوغ هذه العتبة «الأسبوع المقبل»، ومشيرًا إلى أنه طلب من المستشفيات الاستعداد لزيادة قدرتها الاستيعابية.

وستسدل الستارة تاليًا لفترة لا تقل عن شهر في المسارح الـ41 التي كانت لافتاتها تنير حي تايمز سكوير في قلب مانهاتن، مع عروض تستقطب متفرجين من العالم أجمع.

ويسدد هذا الإغلاق ضربة قوية لقطاع المسرح في الولايات المتحدة المترنح أصلًا بفعل إلغاء سلسلة حفلات ومهرجانات من بينها كواتشيلا وساوث باي ساوثويست.

وفي موسم 2018-2019، درت مسرحيات برودواي إيرادات بلغت 1.8 مليار دولار واستقطبت 14.8 مليون متفرج، بحسب أرقام منظمة «برودواي ليغ» المتخصصة.