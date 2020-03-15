«رؤى للأفلام القصيرة» يحول فعالياته إلكترونيا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 15 مارس 2020, 12:32 مساء
من المقرر إعلان جوائز المهرجان مساء الجمعة 20 مارس 2020 (فيسبوك)

ألغى «رؤى: مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة» جلسات المشاهدة الحية في قاعاته، ولكن دون إلغاء الفعاليات.

وكشفت إدارة المهرجان طريقة استمرار العروض، من خلال بيان لها عبر «فيسبوك»، حيث سيكون هناك حفلات مشاهدة عبر الصفحة الرسمية للمهرجان في نفس أوقات وترتيب الجدول الذي تم الإعلان عنه، على أن تبقى هذه الحفلات متاحة للجميع.

وأشار البيان إلى أن الأفلام ستظل معروضة عبر الصفحة لمدة العرض فقط، على أن يتم رفعها بعد انتهاء حفل عرض الفيلم من أجل تفادي تعريض مجهود أي فنان لخطر السرقة.

كما أوضحت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم مستمرة في مشاهدة الأفلام وسيتم الإعلان عن النتائج في نفس موعد حفل الختام الجمعة 20 مارس الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن المهرجان أيضا إلغاء جائزة الجمهور بسبب صعوبة تجميع الأصوات من خلال التعليقات أو الرسائل.

وكشف البيان أيضا أنه جار العمل على تحضير احتفال صغير لتوزيع الجوائز على الفنانين الفائزين وسيتم الإعلان مع إعلان الجوائز.

ودعا المهرجان الجميع للمشاركة في حفلات المشاهدة الجماعية من أجل تقدير مجهود الفنانين المشاركين في المهرجان حق قدرها، كما سيتم عمل دعوات لمناقشة الأفلام التي سيتم عرضها عبر الصفحة مع مبدعي الأفلام.

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