مالي تدعم المغنية روكيا تراوري بعد توقيفها في فرنسا

المغنية المالية روكيا تراوري في كان الفرنسية، 13 مايو 2015 (أ ف ب)

أعربت حكومة مالي، السبت، عن دعمها للمغنية روكيا تراوري التي أُوقفت في فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع بناء على مذكرة بلجيكية بشأن نزاع حول حضانة طفلتها مع شريكها السابق.

وأُلقي القبض على المغنية المالية لدى وصولها من باماكو إلى مطار شارل ديغول في باريس الثلاثاء، لكن حكومة مالي قالت السبت، إن روكيا تراوري تحمل جواز سفر دبلوماسيًّا، وفق «فرانس برس».

وأعربت الحكومة المالية في بيان «عن تضامنها مع مواطنتنا»، مضيفة أنها تحاول حل المسألة من خلال خدماتها الدبلوماسية والقنصلية في البلاد.

وأوضح محامي تراوري كينيث فيليهو أن السلطات الفرنسية تجاهلت هذا الأمر عندما تصرفت استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من بلجيكا تتهمها «بالخطف والحجز واحتجاز الرهائن».

وصدرت المذكرة بعد حكم قضائي ضد المغنية وعازفة الغيتار تراوري أواخر العام الماضي أمرها بإعادة ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات إلى والدها البلجيكي.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في فرنسا الأربعاء، للنظر في طلب تسليم المغنية إلى بلجيكا.

وقال ممثلو ادعاء بلجيكيون لوكالة «فرانس برس» إن هناك مذكرتَي توقيف بحق المغنية، الأولى صدرت في أكتوبر 2019 بعد تجاهلها أمر المحكمة البلجيكية.

أما المذكرة الثانية فقد صدرت بعدما نكست بالتعهد الذي قطعته في يناير أمام قاضٍ بلجيكي بأنها ستعود إلى البلاد مع الطفلة في غضون شهر.

وقال محامي تراوري إن موكلته تستأنف قرار المحكمة البلجيكية القاضي بمنح حضانة طفلتها بشكل كامل لشريكها السابق.

وبعيدًا عن الموسيقى، اشتهرت تراوري بعملها أجل اللاجئين وتم تعيينها سفيرة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2016.