إيقاف أنشطة الهيئة العامة للثقافة اعتبارا من الأحد

شعارا الهيئة العامة للثقافة وحكومة الوفاق. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للثقافة توقيف الأنشطة الثقافية والفنية التي تحتضنها اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع تسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا.

وقالت الهيئة في بيان إن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للقرار قم «2» للعام 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المرتبط بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

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وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أعلن السبت حالة الطوارئ والتعبئة؛ لمواجهة تسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، وأصدر 8 قرارات بهذا الخصوص بينها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، إلى جانب إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة.