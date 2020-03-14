تأجيل عرض فيلم «مولان»

صورة ملتقطة في 17 يوليو 2005 تظهر شخصيتي ميكي ماوس وميني أمام قصر الجميلة النائمة في متنزه ديزني لاند في اناهايم في كاليفورنيا (أ ف ب)

بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، أرجأت «ديزني» بدء عرض أفلام عدة رئيسية من إنتاجها، لا سيما «مولان».

والأفلام الثلاثة المعنية هي «مولان» و«ذي نيو ميوتنتس» و«إنتلرز»، وأرجئ عرضها حتى إشعار آخر، فيما تدرس «ديزني» مواعيد جديدة لعرضها، حسب «فرانس برس».

وكان العرض الأول الرسمي لفيلم «مولان» وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد للعام 1998، أقيم الإثنين في لوس أنجليس. وكان يفترض أن يبدأ عرضه بعد أسبوعين.

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وكانت «ديزني» أعلنت قبل ذلك إغلاق متنزه «ديزني لاند» في مدينة أناهايم قرب لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، اعتبارا من السبت وحتى نهاية مارس في إجراء وقائي.

كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا و«ديزني لاند» في باريس سيغلقان أبوابهما أيضا اعتبارا من الأحد، وستبقى الفنادق في هذه المتنزهات مفتوحة حتى الآن.