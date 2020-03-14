ما رسالة توم هانكس من داخل الحجر الصحي؟

توم هانكس وريتا ويلسن في 16 يوليو 2018 في لندن (أ ف ب)

من الحجر الصحي في أستراليا، دعا الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته إلى اتباع توصيات المختصين، وذلك بعد ثبوت إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الزوجان في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما «يعيشان هذه المرحلة يوما بيوم»، وشكرا «كل الذين يهتمون بهما في أستراليا»، حسب «فرانس برس».

وقال النجم الأميركي الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم «أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر». وأشار هانكس إلى أن الفيروس «قد يتحول عند البعض إلى مرض خطر جدا»، مرفقا رسالته بصورة له ولزوجته وقد بدا عليها الارتياح.

وأضاف: «ثمة أشياء يمكننا جميعا القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين»، فيما تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات بسبب إدارته الأزمة، بينما يتملك الذعر البعض.

طالع: إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد

وتوم هانكس (63 عاما) هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى غولد كوست الجامعي على ساحل أستراليا الشرقي.

وكان الممثل يزور أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم باز لورمان المكرس لإلفيس بريسلي، ويتولى فيه دور مدير أعمال «ملك الروك أند رول» توم باركر. وعلق إنتاج الفيلم.