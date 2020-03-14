ما رسالة توم هانكس من داخل الحجر الصحي؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 10:23 صباحا
توم هانكس وريتا ويلسن في 16 يوليو 2018 في لندن (أ ف ب)

من الحجر الصحي في أستراليا، دعا الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته إلى اتباع توصيات المختصين، وذلك بعد ثبوت إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الزوجان في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما «يعيشان هذه المرحلة يوما بيوم»، وشكرا «كل الذين يهتمون بهما في أستراليا»، حسب «فرانس برس».

وقال النجم الأميركي الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم «أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر». وأشار هانكس إلى أن الفيروس «قد يتحول عند البعض إلى مرض خطر جدا»، مرفقا رسالته بصورة له ولزوجته وقد بدا عليها الارتياح.

وأضاف: «ثمة أشياء يمكننا جميعا القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين»، فيما تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات بسبب إدارته الأزمة، بينما يتملك الذعر البعض.

طالع: إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد

وتوم هانكس (63 عاما) هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى غولد كوست الجامعي على ساحل أستراليا الشرقي.

وكان الممثل يزور أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم باز لورمان المكرس لإلفيس بريسلي، ويتولى فيه دور مدير أعمال «ملك الروك أند رول» توم باركر. وعلق إنتاج الفيلم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
العيساوي: أرغمنا على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 38 مليار دينار
ليبيا
الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات تعالج تساقط الشعر