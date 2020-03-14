اختتام المؤتمر العلمي لقسم المكتبات بجامعة طبرق

فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات والمعلومات والتوثيق بجامعة طبرق, (الإنترنت)

اختتمت الجمعة بفندق دار السلام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات والمعلومات والتوثيق بجامعة طبرق، بحضور أكثر من 35 مشاركا من مختلف الجامعات الليبية.

وقال رئيس قسم المكتبات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وائل محمد، إلى «بوابة الوسط»، إن المؤتمر عقد تحت عنوان الإسهام المعرفي والتطبيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تخصص المكتبات والمعلومات، إذ اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات بجامعة طبرق بحضور نخبة من أساتذة قسم المكتبات بمختلف الجامعات الليبية والذي استمر لمدة يومين.

وأضاف محمد أن ضيفي شرف المؤتمر هما الدكتور صالح الشريدي والدكتور إبراهيم المهدوي، من أعلام المكتبات في ليبيا ولهما كتب ومؤلفات كثيرة في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق.

وتابع أن 30 ورقة بحثية شاركت في الفعاليات بمشاركة أكثر من 35 مشاركا، متخصصين في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشفة الإلكترونية.

وحضر حفل الختام إدارة جامعة طبرق وعمداء الكليات وموظفي جامعة طبرق.